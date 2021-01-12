‘Ben hazırım’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığının reddedilmesi ve Başbakan Ersan Saner’in ‘erken seçim’ çağrısı yapmasını değerlendirdi. Töre, Meclis Başkanlığına aday gösterilmesi halinde göreve hazır olduğunu ifade etti.

Töre, Saner’in erken seçim önerisinin ise ilk anda verilen bir tepki olduğunu ifade etti.

Töre, tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığını reddedilmesine ilişkin Töre, meclisteki resmi görmek, okumak ve kabul etmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

Meclis başkanlığı ile hükümet işlerini karıştırmanın doğru olmadığını söyleyen Töre, “Muhalefetin yapmış olduğu ‘hükümet zaten yoktu’ gibi ifadeler onların anlayışıdır. Hükümet vardır, görevine devam ediyor” dedi.

“Seçim Ekim’de olmazda Haziran’da mı olur acaba?” ifadelerini kullanan Töre, erken seçime kadar hükümetin yapması gereken görevleri olduğunu vurguladı. Töre, Saner’in ‘erken seçim’ çağrısının, mecliste yaşanan gelişmelere verdiği ilk tepki olduğunu söyledi.

Yeni aday çıkarılmalı

Cumhuriyet Meclis Başkanlığının UBP’ye düştüğünü belirten Töre, yapılması gerekenin partinin yeni bir aday çıkarması olduğunu dile getirdi.

Töre, partisinin kendisini Meclis Başkanlığına aday göstermesi halinde göreve hazır olduğunu ifade etti. Töre, Resmiye Hanımın adaylığına her zaman saygı gösterdim. Ancak halkın benden beklentisi var” şeklinde konuştu.