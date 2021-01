‘Esnaf kan ağlıyor’

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Menteş Aytaç, dernek koordinatörü Bekir Berksan Akandere, yönetim kurulu üyeleri Kemal Çağlaş ile Sevinç Akyön dün Diyalog Medya’yı ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile görüştü. Toplum Taşımacılar Birliği yöneticileri, turizm faaliyetlerinin kapanması nedeniyle çok ciddi zararlara uğradıklarını belirtti.

Ziyarette toplu taşımacılıkta yaşanan sorunları anlatan Menteş Aytaç, lokomotif sektörler turizm ve yükseköğrenimin darbe almasından dolayı bunun taşımacılığı da etkilediğini söyledi. Aytaç, turizm taşımacılığı yapanların büyük bir zarara uğradığını belirterek, şunları dile getirdi: “Yüz bin insan göç etti. Taşıyacak insan bulamıyoruz. Turizm sektörü çalışanları ve bu sektörden beslenen kişiler çok zor durumda. Turizm taşımacılığının yanı sıra öğrenci taşımacılığı da yara aldı. Bizler devlete olan yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz ancak devletimizden bir katkı almadık. Ve herhangi bir devlet yetkilisi halimizi bilmiyor. Sıkıntılarımız oldukça büyük şu an. Taksiciden, dolmuşçuluğa oldukça sıkıntılar büyük ve bizler bir an önce çözüm bekliyoruz.”

Akandere: Planlama yok

Dernek koordinatörü Bekir Berksan Akandere, pandemi nedeniyle turizm sektörünün darbe yediğini, bu durumun kendilerini de etkilediğini ifade etti.

Akandere, turizm taşımacılığının bittiğini, büyük bir zarar uğradıklarını kaydetti. Akandere, “Turizm olmadan bu ülkede ekonomi de olmaz” diyerek, ülkede planlama yapılmadan adımlar atıldığını savundu. Akandere, Güney Kıbrıs’ta aşı belgeli PCR testi gerekmeyen bir turizm atağına girildiğini ifade etti. Casinoların ülke ekonomisine büyük bir katkı koyduğunu ancak üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten Akandere, bunun ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Turizmin özel ilgiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Akandere, pandemiden en şiddetli derecede etkilenen sektör olduğunu dile getirdi. Akandare, turizm sektörünün zincirleme olarak birbirine bağlı olduğunu, bir çarkın durması halinde diğerlerinin de etkilendiğini, turizmdeki çöküşün tüm sektörleri etkilediğini sözlerine ekledi.

Her şey belirsiz

Yönetim kurulu üyeleri Kemal Çağlaş dünyanın sistemli bir şekilde Corona ile savaştığını, KKTC’nin plansız ve sistemsiz hareket ettiğini ve ülkenin zarar gördüğünü ifade etti. Sevinç Akyön de ülkenin en büyük ihtiyacının iyi yönetim olduğunu, devlet dairelerindeki tüm işlemlerin durduğunu, siyasi bir belirsizlik içerisinde beklediklerini söyledi.

Akar: Ciddi sıkıntılarımız var

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da her kesimin zor durumda olduğunu ifade etti.

Akar şunları söyledi: “Turizm ve eğitim zaten durmuş durumda. Taşımacılık, özel sektör, ticaret sahipleri şu an herkes zor durumda. Her yerden isyan ve iflas haberleri geliyor. Bana göre kurum ve kuruluşlar siyasiler üzerinde baskı kurmalı ve seçim sistemi hemen değişmelidir. Çünkü mevcut sistemle bir yere varılamıyor. Siyasiler artık bir karar almalı ve sivil toplum örgütleriyle iyi iş birliği içinde olmalıdır. Ama bireysel çıkarlar hep ön planda oluyor.

On binlerce insan savunmasız bakıyorum ki örgütler çok kibar ancak bu olmuyor ciddi eksikleri var.

Ya baskı altındalar ya da başka sebepleri var, bence önümüzdeki 2 ay kabus gibi olacak. Bizim aşı sistemimiz dahi hazır değil şu an bırakın onu hemşire eksiğimiz , yani kısacası ciddi sıkıntılarımız var.”