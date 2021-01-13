Cumhurbaşkanı Tatar, arabanın arka koltuğuna oturduğunda da emniyet kemeri taktığını söyledi

Afet İLBAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin (TKÖD), araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için ülkeye ilk kez kazandırdığı “Emniyet Kemeri Eğitim Simülatörü”dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı etkinlikle tanıtıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından derneğe hibe edilen simülatör, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Trafik Eğitim Parkı yanındaki araziye konuşlandırıldı.

TKÖD Simülatör Eğitim Alanı’nda yer alan etkinlikte, çarpma ve devrilme mekanizması olmak üzere iki mekanizmadan oluşan simülatör aracılığıyla bir trafik kazası anında emniyet kemerinin kişiyi nasıl koruduğu canlandırıldı.

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in yanı sıra davetliler katıldı.

Tatar: KKTC’de standartlar yükseldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Başçeri ve TİKA’nın koordinatörüne teşekkürlerini sunarak, önemli olanın birikimlerin ve tecrübelerin paylaşılması, sürücülere, ehliyet sahiplerine, eğitmenlere katkı koyabilmek olduğunu ifade etti.

Yolların düzenlenmesi, çevre yollarının açılması ve altyapıya yapılan yatırımlarla KKTC’deki standartların yükseldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kazaların mutlaka meydana geleceğini ancak sürücülere büyük görev düştüğünün altını çizdi.

Alkol alınarak yola çıkılamayacağını, cep telefonu ile oynarken araç kullanılamayacağını vurgulayan Tatar, “Biz istediğimiz çalışmayı yapalım eğer bu alışkanlıklar devam ederse kazalar devam edecektir. Bu da bizleri üzecektir” dedi.

Kemer sadece ön koltukta takılmaz…

Emniyet kemerini takmanın sadece ön tarafta oturanların değil, arka koltuktakilerin de sorumluluğu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere de örnek olmak görevi düşüyor. Ben de her arabaya bindiğimde, arkada otururken de emniyet kemeri takmak durumundayım. İstatistikler onu göstermektedir. Arabanın arkasında olana bir şey olmaz algısı var. Hâlbuki kazalarda, çarpışmadan ziyade savrulmadan dolayı ölümler oluyor. Emniyet kemerimizi takalım” ifadelerini kullandı.

Başçeri: TİKA’nın projeleri büyüyecek

Büyükelçi Ali Murat Başçeri de trafik kazalarının haberi alındığında herkesin içini burkan, başına gelmemesi için dua ettiği ancak başa gelmeden de anlamakta zorluk çekildiği olaylar olduğunu söyledi.

TKÖD’ye çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini sunan Başçeri, ayrıntısını vermeden önümüzdeki dönemde TİKA’nın projelerinin çok daha büyük boyutlarda olacağının da müjdesini verdi.



Üstel: Trafik ülkenin kanayan yarası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de, trafiğin ülkenin kanayan yarası olduğunu belirterek, insanları bilinçlendirmek, eğitimi artırmak için güzel bir projenin tanıtımının yapıldığını kaydetti.

Avcı: Can tehlikesi yollarda

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı da konuşmasında, 1974 Barış Harekâtı öncesinde Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlar nedeniyle canlarının tehlike altında olduğunu, 1974 sonrasında ise can tehlikesinin yollarda kendini gösterdiğini kaydetti.

Avcı, 2019’da 3 bin 770 sürücünün, 2020’de ise Covid-19 sürecine rağmen 3 bin 13 sürücünün araç kullanırken emniyet kemeri takmadığının tespit edildiğini vurguladı. 2020 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybeden 26 kişiden 20’sinin araç içerisindeki sürücü ve yolculardan oluştuğuna dikkat çeken Avcı, bu 20 kişinin yüzde 70’inin emniyet kemeri takmadıkları için hayatlarını kaybettiklerinin raporlandığını belirtti. Avcı, “Aslında kazalarda çok defa ölüm, çarpışmadan dolayı değil, savrulmaktan dolayı olmaktadır” vurgusu yaptı.

Simülatör için 8 yıl uğraştık

Emniyet kemeri simülatörünü ülkeye kazandırmak için 8 yıl uğraştıklarına dikkat çeken Mehmet Zeki Avcı, simülatörün Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından alınarak, TKÖD’ye hibe edildiğini bildirdi.

Avcı, son olarak bu süreçte büyük destek gördükleri TC Büyükelçiliği’ne, TKÖD Simülatör Eğitim Alanı’nı tahsis eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve tüm emek verenlere teşekkürlerini sundu.

Küçükçavuş: Projeye katkı koymanın mutluluğu içindeyiz

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Program Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş da, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan, çok güzel bir projeye katkı vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, TİKA’nın trafik güvenliği konusunda dünyanın farklı ülkelerinde farklı projelere destek verdiğini söyledi.

Derindağ: Emniyet kemeri kullanmak zorunlu

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Şevket Derindağ da, trafiğin tüm ülkelerde olduğu KKTC’de de önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek, trafikteki sıkıntılarla ilgili tüm kurumlarla ortak çalıştıklarını kaydetti. Derindağ, “Ortak amacımız sıkıntıların ve kazaların azaltılarak, ailelerin acılarını dindirmektir” dedi.

