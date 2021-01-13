Lionslardan örnek etkinlik daha

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarında ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Verilen bilgiye göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarı civarına önceki gün Orman Dairesi ve Gönyeli Belediyesinin iş birliği çerçevesinde temin edilen 50 adet fıstık çamı dikildi. Dikim sonrasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Değer Denktaş’a katkı ve katılımlarından dolayı anı plaketleri verildi.

Dr. Fazıl Küçük için Anıttepe’de 15 Ocak’ta düzenlenecek tören sonrası Orman Dairesince sağlanacak fidanların dikiminin yapılacağı belirtildi.