‘İnsiyatif almalı’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’nin kendisine verdiği yetki çerçevesinde, prosedüre yardımcı olmak maksadıyla aynen Crans Montana’da yaptığı gibi öneri sunmasına sıcak baktığı bildirildi.

Fileleftheros’un “Beşli Konferansın Düzenlenmesine Hazır… Başkan Guterres’in Çıkmazı Kaldırmak İçin İnisiyatif Almasını Uygun Buluyor” başlıklı haberine göre Anastasiadis, Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmede Genel Sekreter’in yukarıda kaydedilen biçimde müdahaleci rol oynamasına sıcak baktığını gösterdi.

Guterres’in, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının niyetlerini ve özellikle prosedürün nasıl ilerlemesini öngördüklerini öğrenmek istediği ve Lute’un da bu durumu aktardığı muhataplarına, öteki tarafın mevcut tezlerinde ısrar etmesi halinde ne yapmak niyetinde olduklarını sorduğu belirtildi.

Edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in Lute ile yaklaşık 2 saat süren görüşmesi sırasında BM Genel Sekreteri’nin öneriler sunarak yeni bir inisiyatif alması gerektiği tezini yinelediğine işaret eden gazete özetle şunları ekledi:

“Anastasiadis, Genel Sekreter’in aynı Crans Montana’da yaptığı gibi hareket etmesi, prosedürün ‘Kıbrıs aidiyeti’ çerçevesinde kalması gerektiği görüşünde. Bunun paralelinde Anastasiadis yetki tanımının, yani müzakere zeminin değişmesi konusuna girmediğini açıkça ortaya koydu.”

Gazeteye göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios Lute-Anastasiadis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada gayrı resmî konferansın düzenlenmesi konusunda yapıcı bir görüşme olduğunu ve Anastasidis’in, Genel Sekreter’e gönderdiği 26 Ekim 2020 tarihli mektubu çerçevesinde, beşli konferansa katılmaya hazır olduğunu ifade ettiğini açıkladı. Gayrı resmî beşli konferansın, “uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisinde bir çözüm bulunması hedefiyle özlü müzakereleri gündeme getirmesi beklentisinde olduklarını” da söyledi.

Kusios Anastasiadis’in Genel Sekreter’in uygun ortam ve perspektifler yaratılması isteğine uygun şekilde güven yaratıcı önlemler ileri götürülmesinin önemine vurgu yaparak tek yanlı eylemlerin uygun ortam yaratılmasına ve yeni bir diyaloğun başarısına yardımcı olmayacağını söylediğini ekledi.

Kiriakos Kusios ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Perşembe günü saat 11.00’de Rum Ulusal Konseyi’ni toplayarak Lute ile yaptığı görüşme ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapacağını da açıkladı.