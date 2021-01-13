Eşsiz lider unutulmadı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 9’uncu ölüm yıldönümü olan bugün anılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Rauf Raif Denktaş Anıtı önünde saat 10.08’de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek. Ardından, Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun aldığı Coronavirüs önlemleri çerçevesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Kimler mesaj yayınladı?

Öte yandan KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla; Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga birer mesaj yayınladı.