Paydaşlar ile paylaşıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Terminal Bölgesi Kentsel Tasarım Strateji Sunumunu” paydaşlar ile paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Terminal Bölgesi Kentsel Yenileme/Dönüşüm Projesi ile Lefkoşa kent merkezinde sosyal yaşamı, çalışma hayatını, kültür ve eğlenceyi, ticaret ve barınmayı kapsayan kamusal açık mekanlarıyla çağdaş bir terminal alanı yaratma hedefleniyor.

Açıklamada, 2017 yılında DAÜ Kent AG ile imzalanan protokol kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte tasarla-yap-işlet-devret ihale yöntemi ile projenin ileriye taşınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Proje detaylarının paylaşıldığı online sunumun geçtiğimiz gün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sunuma K.T Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, K.T Mimarlar Odası, K.T Elektrik Mühendisleri Odası, K.T İnşaat Mühendisleri Odası, K.T Şehir Plancıları Odası, K.T Peyzaj Mimarları Odası, K.T Ticaret Odası, K.T Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K.T Sanayi Odası, K.T Müteahhitler Birliği, DAÜ Mimarlık, LAÜ Mimarlık, K.T Emlakçılar Birliği, KAR-İŞ, Şehir Planlanma Dairesi, Trafik Dairesi davet edilirken; katılan kurum yetkililerinin fikirlerini ortaya koyduğu belirtildi. Sunumda ayrıca, LTB’nin ilgili şubelerin yetkilileri ve diğer yetkilileri de yer aldı.

Online sunumda; LTB Kentsel Tasarım Komisyonu Üyesi, Mimar Safiye Özaltıner, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara konuşma yaptı.

Online sunum kurum yetkililerinin görüşlerinin alınması ve bunların kayıt altına alınmasıyla ile sona erdi.