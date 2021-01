Moda endüstrisinde sanal süper modellerin topuk sesleri yükseliyor

Miquela Sousa ve Shudu Gram gibi dijital modeller sosyal medyada git gide popülerleşiyor ve birer ‘influencer’a, sosyal medya ünlüsüne dönüşüyor. Bir sanal model, yaratıcısına yılda 10 milyon dolar kazandırabilirken, özellikle pandemide markaların sanal modellere ilgisi arttı.

Miquela Sousa, dünyaca ünlü süper model Bella Hadid ile birlikte Prada ve Burberry markalarının kampanyalarında ön safta yer aldı, hit’e dönüşen bir single çıkardı ve Instagram’da üç milyon takipçi edindi. Ama Sousa sıradan bir sosyal medya yıldızı değil.

Sık sık rap şarkıcısı Diplo ve şarkıcı Samantha Urbani gibi ünlülerle birlikte pozlar veren Brezilyalı-Amerikalı model, gerçek bir insan değil. O, 19 yaşında bir sanal robot. Instagram’da ilk ortaya çıkış tarihi 2016. Akıllıca yönetilen hesabı ve dikkat çekici içerikleri sayesinde kısa sürede birçok takipçi kazandı.

Yaratıcısı Brud’un bir başka kurgusal karakteri Bermuda tarafından 2018 yılında hesabının hack’lenmesiyle Sousa’nın gerçek bir insan olmadığı anlaşıldı. CGI (bilgisayar üretimi imgeleme) teknolojisi kullanılarak yaratılan dijital karakter olduğunu açıklayarak, “Ben bir insan değilim ama hala bir birey miyim?” diye yazdı.

Miquela gerçek bir insan değil ama kazandırdığı para gerçek. Telegraph’ın haberine göre sponsorlu Instagram gönderilerinin her biri, her yıl yaklaşık 10 milyon dolar kazandırıyor. Her bir paylaşım Brud’a 8 bin 500 dolar getiriyor. Miquela, alanında tek değil. Giderek büyüyen sanal modeller topluluğu moda endüstrisine şu anda 300 milyar dolarlık gelir bırakıyor.

Üstelik pandemide gerçek modeller yerine daha fazla tercih ediliyor.