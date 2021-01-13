Masa ne zaman kurulacak?

Emir ERTORUN

Kamuda yetkili KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, Tıp-İş ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, protokol görüşmelerini başlatmak amacıyla Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetten bekledikleri halk yararına adımların atılmaması ve beklentilerine yönelik hareket etmemelerini protesto etmek, Maliye Bakanlığı’na da görevlerini hatırlatmak üzere toplandıklarını söyledi.

Maliye Bakanlığının yasalar gereği kamuda yetkili sendikaları protokol masasına çağırması gerektiğini ancak yapmadığını ifade eden Bengihan, bundan dolayı da halkın sorunlarına çözüm bulunamadığını ve halkın mağdur edildiğini savundu.

Kendi adayını bile Meclis Başkanı seçemediğini belirterek hükümeti eleştiren Bengihan, böyle bir hükümetten ülke sorunlarına çözüm bulmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Bengihan, en kısa sürede kamuda yetkili sendikaların protokol masasına çağrılmasını ve asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesini istedi.

Eylemde; KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de birer konuşma yaptı.