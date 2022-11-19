Benzinin litresi bir lira ucuzladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında yapılan yeni düzenlemeyle gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 21.80 TL/lt, 98 oktan benzin 22.11 TL/lt, Euro Diesel 24.03 TL/lt ve gazyağı 23.22 TL/lt’den satışa sunuldu.

Akaryakıt, 2 Kasım'dan beri 95 oktan benzin 22.80 TL/lt, 98 oktan benzin 23.11 TL/lt, Euro Diesel 25.46 TL/lt ve gazyağı 24.22 TL/lt’den satılmaktaydı.

