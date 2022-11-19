Ekonomi ve Enerji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında yapılan yeni düzenlemeyle gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 21.80 TL/lt, 98 oktan benzin 22.11 TL/lt, Euro Diesel 24.03 TL/lt ve gazyağı 23.22 TL/lt’den satışa sunuldu.
Akaryakıt, 2 Kasım'dan beri 95 oktan benzin 22.80 TL/lt, 98 oktan benzin 23.11 TL/lt, Euro Diesel 25.46 TL/lt ve gazyağı 24.22 TL/lt’den satılmaktaydı.
Benzinin litresi bir lira ucuzladı
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında yapılan yeni düzenlemeyle gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 21.80 TL/lt, 98 oktan benzin 22.11 TL/lt, Euro Diesel 24.03 TL/lt ve gazyağı 23.22 TL/lt’den satışa sunuldu.
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