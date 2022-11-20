Ortak hedefler konuşuldu

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, İskele örgüt binasında partililer ve vatandaşla bir araya geldi.

Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık yerel seçimlerinde “ittifak adayları” destekleyeceklerini aktaran Akpınar, seçim sürecinde yürütecekleri çalışmalardan bahsetti.

İlçe programlarının devam edeceğini aktaran Akpınar, ortak anlayış ve hedeflere vurgu yaparak, “bu süreci birlikte yürüteceğiz, 18 belediyenin en az 12’sinin sağ ittifakta olacağı öngörülüyor. Burada ittifakın samimiyeti çok önemlidir. DP ittifaka bağlılığını sonuna kadar sürdürecektir. Bizler merkezde çalışmalarımızı sizlerin arzu ettiği boyuta ulaştırmak için çalışacağız ve süreci ilçe örgütlerimizle birlikte yöneteceğiz” dedi.

DP İskele İlçe Başkanı Mustafa Öğdü de, parti çalışmalarının ilçede ciddi şekilde yürütüldüğünden bahsetti ve DP’yi mevcut konumundan daha yukarıya taşımak için 25 Aralık’a kadar yorulmadan ilçeleri için çalışacaklarını kaydetti. Öğdü, “Siz parti büyüklerimizle birlikte bu çalışmanın bir parçası olarak bölgede en yüksek belediye meclis üye sayısını çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.