‘Bu nokta değişmez’

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, Pekin’in elindeki bilgilere dayanarak, Kırgızistan’ın Başkenti Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinde “herhangi bir ülkenin veya bölgenin gözlemci üye olarak teşkilata katılmadığını” söyledi.

Ülkesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Kasım’da KKTC’nin gözlemci statüsüyle TDT’ne kabul edildiğine dair açıklaması hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Liu Yantao şunları söyledi:

“Çin Özbekistan’dan bilgi istedi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Semerkant zirvesinde teşkilatın tüzüğünde değişiklik olmadığına ve herhangi bir ülke veya bölgenin gerek gözlemci gerek üye olarak kabul edilmediğine dair açıklaması geldi. Bildiğimiz kadarıyla üye devletler, teşkilata egemen ülkelerin katıldığı düşüncesinde, bu nedenle Kuzey Kıbrıs bölgesinin teşkilata girebileceğine katılmadılar .”

Büyükelçi Yantao, BM’nin, KKTC’nin egemen ülke olarak tanınmadığına dair bir dizi kararına atıf yaparak “dolayısıyla TDT’ne giremez” ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapıldı

Rum basınının haberinde Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya da yer verildi. Açıklamada "TDT üyesi bazı ülkeler uluslararası hukuka destek vererek, bütün ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı dile getirdi” denildiği aktarıldı.

Büyükelçi Liu Yantao, ülkesinin her zaman BM anayasasına ve uluslararası hukuka saygı gösterdiğini belirterek “Çin hükümetinin Kıbrıs sorunundaki tutumu değişmezdir, Pekin Kıbrıs halkının çözüme yönelik her çabasını destekler. Çin’in müdahil taraflara çağrısı, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyondur” dedi.

Ülkesinin, “Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne” saygısına işaret ederek “bu nokta asla değişmeyecek” diyen Liu Yantao, şunları da söyledi:

“Çin BM gibi çok uluslu örgütlerde Kıbrıs’ın menfaatlerini birçok kez korumaya çalıştı. Çin Kıbrıs sorununu yakından takip ediyor ve Kıbrıs’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik bütün çabalarını destekleyerek objektif ve adil tavır sergiliyor. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Çin, Kıbrıs sorununa BM kararları ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesi içerisinde kapsamlı, adil ve sürekli bir çözümü kolaylaştırmak için yapıcı bir rol oynadı ve oynamaya devam etmek arzusundadır.”