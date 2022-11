Hizmet farkı ortada

CTP Genel Başkanı Erhürman, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile birlikte Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli’yi ziyaret etti.

Esnaf ve halkla bir araya gelen Erhürman ve Kırok’a, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin genel sorunlarına değindi. Kendileri açısından yerel yönetimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, CTP’li belediyelerin hizmet farklarının ortada olduğunu vurguladı. Belediyeciliğin de zihniyet ve vizyon meselesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Çatalköy ve Esentepe’ye ayrı önem verdiklerini belirtti.

Erhürman, “Çok değerli bir arkadaşımızı görevlendirdik bu bölgede. Ceyhun arkadaşımız bu bölgede, buranın özelliklerine uygun bir şekilde vizyonunu hayata geçirecek” dedi. Çatalköy ve Esentepe için doğru vizyonu hayata geçireceklerini belirten Erhürman, önümüzdeki seçimlerin son derecek önemli olduğunu söyledi. Erhürman, Çatalköy, Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’a güvendiklerinin altını çizdi.

Her köy için ayrı ayrı proje hazırlandı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok da, “köy-kent ayrımı yapmadan bir uçtan bir uca tek bir belediye” hizmetiyle yola çıktıklarını belirtti. Sorunları yerinde gidip gördüklerini, araştırdıklarını tespitler yaptıklarını ifade eden Kırok, her köy için de ayrı ayrı projeler ürettiklerini anlattı.

Kırok, “Birlikte çözebileceğimiz her problemde sırt sırta, omuz omuza vereceğiz” diyerek, Esentepe ve Çatalköy’deki mevcut belediye yapılarının başarılı olduğunu düşünmediğini vurguladı. Değişimi halkla birlikte sağlayacakları inancını dile getiren Kırok, bölgenin turizm açısından ciddi kalkınma gösterdiğini ancak köylerin bu kalkınmadan fayda görmediği görüşünü ifade etti. Kırok, seçilmeleri halinde, köylerde ekonomik kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kırok, “Hizmeti ayağınıza getireceğiz. Sağlık ocağı, 7/24 ambulans hizmeti, yaşlı bakım merkezi, yabancılar ile yerli halkın kaynaşabileceği organizasyonlar gibi daha birçok projemiz var” dedi.