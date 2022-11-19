İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Hasan Yılmaz isimli zanlının evinde yaptığı arama sonucu 12 gram kokain ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 15 Kasım’da, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evine baskın yapıldığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada, 12 gram kokain ile bir gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı. Zanlıların gözaltına alındığını belirten polis, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ifade eden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

