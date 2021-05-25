Yeniden soruşturma talebi

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialar dün Meclis toplantısının ana maddesi oldu. Başbakan Ersan Saner, Polis Genel Müdürüyle görüşeceğini söylerken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC polis ve başsavcılığının iddiaları dikkate alarak harekete geçmesini istedi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Kutlu Adalı cinayeti ile kara para ve uyuşturucu konusundaki iddiaların üzerine gidilerek, gereğinin yapılması için çağrı yaptı.

Saner: Cumhurbaşkanı girişim yaptı

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son günlerde sosyal medyaya yansıyan olaylar ve açıklamalara değinerek, Başsavcılığın soruşturma yapan bir kurum olmadığını, polisin yaptığı soruşturmalara refakat eden bir kurum olduğunu söyledi.

Polis Genel Müdürü ile bu konuda görüşeceğini kaydeden Saner, Cumhurbaşkanının da bu konuda girişim yaptığını belirtti.

Erhürman: Adım atılmalı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kutlu Adalı Cinayeti” konulu bir konuşma yaptı. Adalı cinayeti bağlamında temel insan haklarından, yaşama hakkı konusuna ülkede çok derin bir yara olduğunu kaydeden Erhürman, bu yaranın kapatılması noktasında ortaya çıkan yeni bir durum bulunduğunu ve yeni veriler ortaya konduğunu belirtti.

KKTC ceza hukukunda “zaman aşımı” diye bir durum olmadığını dile getiren Erhürman, dolayısıyla KKTC polis ve başsavcılığının iddiaları dikkate alarak harekete geçmesini istedi.

Erhürman, muhalefet partilerine yönelik, geçmişte görev yaptıkları sırada neden bu dosyaları açmadıklarının sorgulandığını söyleyerek, bu dosyalarla ilgili çağrının ortaya çıkan iddialar üzerine yapıldığını, durduk yerde yapılmadığını söyledi.

İsimler verilerek, “ben tanığım” denerek ortaya atılan iddialar olduğunu söyleyen Erhürman, polis ve başsavcılığın kendiliğinden adım atması gerektiğini belirtti.

Erhürman, Adalı cinayeti ve KKTC uyuşturucu ticareti ve kara para aklanmasına yönelik iddiaların ele alınarak, soruşturma açılması gerektiğini kaydetti.



Erhürman, Adalı cinayetiyle ilgili Başsavcılık, polis, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bağlamında adım atılması gerektiğini ifade etti.

Özyiğit: Görevinizi yapın

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise Kutlu Adalı cinayeti ile kara para ve uyuşturucu konusundaki iddiaların üzerine gidilerek, gereğinin yapılması için çağrı yaptı.

Sedat Peker’in videolarını izlerken insanının ürperdiğini ve ülkesi adına üzüldüğünü belirten Özyiğit, ülkenin bu meselelerle gündeme gelmesinin üzücü olduğunu anlattı.

Kutlu Adalı cinayetine değinen Özyiğit, şimdiki Polis Genel Müdürünün o soruşturmayı yürüten polis olduğunu dile getirdi.

Konunun sonuçlandırılamaması nedeniyle olayın İnsan Hakları Mahkemesine taşındığını ve adil bir soruşturma yapılmadığı yönünde karar çıktığını anlatan Özyiğit, ortaya atılan isimlerle araştırmanın tekrar başlaması gerektiğini ifade etti.

Özyiğit hükümetin bu konuda gereğini yapmasını istedi, hükümet yapmazsa kendilerinin suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Özyiğit polis ve başsavcılığın gereğini yapması için hükümetin adım atmasını istedi.

Kara para ve uyuşturucu konusundaki iddialara da değinen Özyiğit, delil olmadığı için isim zikretmek istemediğini ancak bu konulardaki iddiaların yeni olmadığını söyledi.

Özyiğit “Marifet açlık nedeniyle ekmek çalan bir kadını tutuklamak değildir, artık bu babaları yargılayın da içeriye atın görelim” dedi.