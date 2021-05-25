Güney Kıbrıs turuncu seviyeye inmeli

Başbakan Ersan Saner, giriş kriterlerinde ülkelerin vaka sayısına göre, turuncu, sarı, kırmızı ve gri gibi çeşitli gruplara ayrıldığın söyledi.

Saner, eşzamanlı tüm kapılar açılacaksa Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyesine inmesi gerektiğini ifade etti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantılarında, sadece bir noktada sıkıntı bulunduğunu belirten Saner, zorunlu geçişler kısmında tek bir maddede uzlaşı olmadığını kaydetti. Saner, KKTC’nin teknik olarak sadece QR kodunun okutulması noktasında teknik bir sıkıntısı olduğunu, bunu öne çekmek adına çaba harcadıklarını ifade etti. Saner, bunun dışında KKTC’nin kapıların açılmasına hazır olduğunu belirtti.



Saner, Güney Kıbrıs’ın sınır kapılarının açılması konusunda bazı siyasi endişeleri de bulunduğunu kaydederek, bugün yeniden bir görüşme yapılacağını söyledi. Başbakan Saner, sınır kapılarının açılmasına yönelik “Top güneydedir ve siyasi nedenlerdendir” dedi.“Travel Pass” uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Saner, ülkelerin vaka sayısına göre, turuncu, sarı, kırmızı ve gri gibi çeşitli gruplara ayrıldığına işaret ederek, KKTC’nin bu sisteme Türkiye üzerinden dahil olacağını ifade etti.