‘Bıçak kemiğe dayandı’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), kurumun bilinçli bir şekilde yıpratıldığı gerekçesiyle dün eylem yaptı.

Elektrik Kurumu önünde toplanan eylemciler daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüdü. Bakanlığa siyah çelenk bırakan eylemciler, binaya yumurta ve salatalık da attı.

Eyleme Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve bazı milletvekillerinin de aralarında olduğu Bu Memleket Bizim Platformu çatısı altındaki siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak, destek verdi.

Eylemde “Özelleştirmeye Hayır” pankartları ve “Çözüm Yatırımlardır, Zamlar Değil”, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz Kurumumuza Sahip Çıkıyoruz”, yazılı dövizler taşındı.

Bıçaklı: Gününde borcunu ödeyenin ne suçu var?

Eylemde ilk sözü El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı aldı. Bıçaklı, eylemde polisin aldığı güvenlik önleminin fazla olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Son dönemde Kıb-Tek’in üzerinde kara bulutlar dolaştığını ifade eden Bıçaklı, göreve gelindiğinde her şeyin ucuzlatılacağının söylendiğini ancak her gün her yere zam yapıldığını söyledi. Bıçaklı, bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını ve kurumun sıkıntıya sokulmaya çalışıldığını savundu. Bıçaklı, bunun nedeninin bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Aksa ile alım sözleşmesinin uzatılmak istenmesi olduğunu ileri sürdü.

2 yıl aşkın süre önce sendika ile hükümet arasında protokol imzalandığına dikkat çeken Arslan Bıçaklı, “45 gün içerisinde 4 tane 60 megavat karşılığı yeni santral yatırım yapılacaktı. Bugünlere gelmeyelim, bölge bölge elektrik kesilmesin, bidonlarla santrale mazot taşınmasın diye… Toplum için yaptık biz bunları” ifadelerini kullandı.

“Kıb-Tek hayır kurumu değildir” diyen Bıçaklı, her kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun tükettiği enerjinin faturasını ödemek zorunda olduğunu kaydetti. Ödenmediği zaman Kıb-Tek’in bankalardan borç aldığını, faiz ödediğini ve o faizi gününde ödeyen vatandaşa da yansıttığını söyleyen Bıçaklı, “Ne suçu var gününde borcunu ödeyen insanların?” diye sordu.

Özkıraç: Son kez uyarıyoruz

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da, bakanlık önündeki güvenlik önlemini eleştirdi.

Ülkeyi sömürenlerin, Kıb-Tek ve başka değerleri satmak için sürekli manevra halinde olduğunu ileri süren Özkıraç, buraya gelirken tek amaçlarının toplumu biraz daha duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi. “Toplumun bu konularda duyarsızlığı devam ettiği müddetçe, bugünleri de arayacağız” diyen Kubilay Özkıraç, KTHY ve Sanayi Holding örneklerini hatırlattı.

Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Özkıraç, “Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği de yıktı geçti. Son kez uyarıyoruz. Yapacağımız eylemler sizi o koltuklarda değil, bu ülkeden de kovacaktır” iddiasında bulundu.