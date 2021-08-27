E-Caretta ve Giksi Teknofest’te yarışacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez bir meslek lisesi olarak Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde elektrikli araba ve tarımsal amaçlı drone üretildi.

“E-Caretta” ve “Giksi” adlı iki proje, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest finalinde yarışmaya hak kazandı.

Araba, maksimum 40 km hızla gidebilmesi ve elektrik donanıma sahip olması nedeniyle “E-Caretta” adını alırken, drone ise Kıbrıs’ın bir tür atmacası, en çevik ve hızlı kuşu olan “Giksi” olarak adlandırıldı.

Üretilen araçların tanıtımı, “Tüketen Değil, Üreten Gençlik” sloganıyla Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tanıtım etkinliğinde, daha sonra konuşmalara geçildi.

Amcaoğlu: Bizim için gurur kaynağı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada pandemi sürecinde sıkıntılar yaşanmasına rağmen hedefin birincisinin başarıldığını söyledi.

Düzenlenen etkinlikle hedefin ilk aşamasının başarılarak, buna şahitlik etmelerine fırsat yaratıldığını ifade eden Amcaoğlu, çalışmalar devam ettiği süreçte ilk ziyaretini hatırlatarak, “İnanın böyle bir şeyle karşılaşacağımı ben de tahmin etmiyordum” dedi.

Teşekkür etmenin işin kolayı olduğunu dile getiren Amcaoğlu, yapılan çalışmaların kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydederek, “Tüm sebep olanlara yürekten teşekkür etmek isterim bir baba olarak… Başarılar dilerim, yolunuz açık olsun, aydınlık olsun” diye konuştu.

Arifoğlu: Yoğun ve özverili bir çalışma süreci geçirdik

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu konuşmasında, bir hayal olduğunu düşünerek bu yola başladıklarını dile getirdi ve iki projenin finale katılmaya hak kazandığını söyledi.

Mart ayından bu yana yoğun ve özverili bir çalışma süreci geçirdiklerini vurgulayan Arifoğlu, pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekerek, “Çalışma takvimimizin gerisinde kaldık ama yine de yılmadık” dedi.

Projelerde yerli üretimin ön planda tutulduğunun altını çizen Arifoğlu, iki projenin de yaparak, yaşayarak öğrenmenin en büyük örneği olduğunu belirtti.

Hocanın: Güzel işlere imza atılacak

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, tanıtım etkinliğinde bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, üretimin her zaman ön planda tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

“Bir üretim yapacaksak, birlikte çalışmalıyız” diyen Hocanın, gelecek yıl proje tabanlı yarışmalarla eksik yönlerin giderilerek, çok daha başarılı, güzel işlere imza atılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından sponsorlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Test sürüşü yapıldı

Daha sonra “E-Caretta”nın test sürüşü yapıldı. Araca SS 1959 plakası verildi. Plaka, Sedat Simavi’nin baş harfleri ve lisenin kuruluş yılından oluştu.

Sivil Havacılık ile yapılan görüşmede drone aracın toplu yaşam alanlarında tehlike arz etmesinden dolayı “Giksi”nin test uçuşu yapılmadı.

Tanıtım etkinliğinde, Teknofest’te Elektrikli Araç Verimlilik Yarışması’na katılacak olan “E-Caretta” araç proje kaptanı Ömer Gander ve Tarım Teknolojileri Yarışması’na katılacak “Giksi” tarımsal amaçlı drone proje kaptanı Emir Efe Tatlı da konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini aktardı, ülkedeki gençlerin neler yapabileceğini göstermenin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Etkinlik, anı fotoğraflarının çekilmesi sonrasında sona erdi.