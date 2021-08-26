Define avcıları yakalandı

Kırıkkale köyünde define aramaya çıkan Kasım Güçeri ve Muzaffer Değirmenci ihbar üzerine yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların tasarrufunda kazma, kürek, çekiç, testere ve el arabası da ele geçirildi. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlılar Kasım Güçeri ve Muzaffer Değirmenci’nin 24 Ağustos 2021 tarihinde Kırıkkale Taş Ocakları mevkiinde iki kazma, kürek, çekiç, testere ve el arabasıyla izinsiz kazı yapıp, eski eser ararken suçüstü tespit edildiklerini anlattı. Polis, zanlıların ikametgâhlarında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.