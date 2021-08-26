İlk uçak havalandı

Türkiye Afganistan’daki askerlerin tahliyesine karar verdi. Alınan kararla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havaalanında gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonunun devam etmesi için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız olağanüstü çaba harcıyor" dedi.

Öte yandan Türk askerlerinin tahliyesi için ilk uçağın da kalktığı belirtildi. Taliban'la ilgili de Erdoğan, "Önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilere hitap ettiği konuşmasında Afganistan'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kabil Havaalanı’ndaki tahliye işlemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Erdoğan, “Havaalanında gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonunun devam etmesi için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız olağanüstü çaba harcıyor. Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarıyla sürdürüyoruz” dedi.

Taliban’dan gelen mesajlara iyimser yaklaşıyoruz

Taliban’la ilgili Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz.

Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Belirsizliğin yanı sıra corona virüsü salgını, kuraklık ve ekonomik sorunlar, savaş yorgunu kardeş Afgan halkının yükünü daha da ağırlaştırıyor.

Bugün milyonlarda Afgan temel gıda malzemelerine muhtaç durumdadır. Yönetimde kim olursa olsun, uluslararası toplumun Afganistan'a bu zor günlerinde yardım etmesi ve dayanışma göstermesi zaruridir. Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini sürdüreceğiz.

Operasyon başladı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’ndan Türk askerlerinin tahliyesi için ilk uçağın kalktığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “24 ya da 36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olur” ifadelerini kullandı.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Açıklamada, "Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" denildi.