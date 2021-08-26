Ucuz atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde, Mormenekşe ile Yıldırım köyleri arasında dün sabah meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi hafif yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu araçta büyük hasar meydana geldi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; dün sabah 09.00 sıralarında, Hatice Uzunoğlu, yönetimindeki KN 614 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği için takla attı, gidişine göre yolun sağından çıkarak durdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.