Bardak taştı sabır kalmadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüp gaza ve temel tüketim maddelerine yapılan zamları eleştirdi. Tüp gaza yapılan 17 liralık zammın bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, “Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte yüzde 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenlerin zamdan başka hiçbir bir şey yapmadığını ileri sürerek, “Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücü sürekli erirken, üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılmasını insafsızlık” olarak değerlendirdi. Bengihan, şunları kaydetti:

Halk zamlar altında ezilirken, kuru ekmeğe muhtaç insanlar varken, kurultay kavgası yapanların, parti içi kavgalarla meşgul olanların halka verecek hiçbir şeyi yoktur. Yapacakları en hayırlı iş, halkın yakasından bir an önce düşmektir.

Lüks otomobillerde gezip ahkâm kesmek kolay

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği de (İEZB, hükümetin son dönemlerde yaptığı zamlara tepki göstererek, tüp gaz fiyatlarına yapılan 17 TL’lik zammın “bardağı taşıran son damla” olduğunu belirtti. Tüp gaz zammını “kabul edilemez” olarak nitelendiren Birlik, hükümete “Lüks otomobilde gezip ahkâm kesmek kolay” eleştirisinde bulundu. İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkan Serkan Kırmızı, “Her şeyin kötüye gittiği, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, ülkeyi yöneten hükümet; plansız, hesapsız, kitapsız hareket etmeye devam etmektedir” dedi.