Ülkeye büyük hizmetleri var

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Benter, Sennaroğlu’na Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde ayrıca Benter, Sennaroğlu’na Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi’ne geçişiyle yasal olmayan uygulamalarla el konulan ve sömürülen ata yadigarı Evkaf İdaresi’nin yeniden Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesinin ardından, 15 Nisan 1956 tarihinde Evkaf binasının bahçesinde düzenlenen törenle Türk bayrağının Evkaf şeref direğine çekilmesini gösteren fotoğrafı takdim etti.

Benter’in kabulünde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

Sennaroğlu, Vakıfların ülkeye büyük hizmetler verdiğini söyledi ve yetkilileri kutladfı.

TÜMBİFED Denktaş’ın anıt mezarı için katkı yapacak

Sennaroğlu, Türkiye’deki iş hayatına ve sosyal farkındalık yaratılacak alanlara yönelik çalışmalar yapan Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) heyetini de kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde söz alan TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, her yıl KKTC’ye gelerek faydalı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Hüsrev, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan anıt mezarının geliştirilip güzelleştirilmesi adına üzerlerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu da konuşmasında, ziyareti nedeniyle federasyon yetkililerine teşekkür ederken Federasyonun KKTC’ye olan ilgisinden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Sennaroğlu, anıt mezarla ilgili katkı çalışmaları hakkında hükümete bilgi vereceklerini de sözlerine ekledi.