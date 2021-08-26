Hüseyin ÇİÇEK

Ercan-İskele anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 35 yaşındaki Derviş Akan ağır yaralandı. Akan’ın aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği; yoldan çıkarak 3 takla attığı ve metrelerce savrulduğu belirtildi. Kaza esnasında araçtan fırlayan Akan, beyin ve akciğer kanaması teşhisiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Akan’ın bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Sınırüstü köyünde yaşayan Derviş Akan’ın, ilaç almak için İskele’ye eczaneye gittiği ve dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

3 takla attı, metrelerce savruldu

Aşırı sürat ve dikkatsizlik yüzünden olduğu öne sürülen trafik kazası, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Akan EA 433 plakalı aracı ile İskele’den, Ercan Havalimanı istikametinde seyrettiği esnada aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkarak 3 takla atan araç daha sonra havalanarak, metrelerce savruldu ve tavanı üzerine düştü. Kaza esnasında araçtan savrulan Akan ağır yaralandı.

Akan önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı

Bilinci kapalı olan, beyin ve akciğerinde kanama tespit edilen Akan, daha sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Akan’ın durumunun kritik olduğu bildirildi.