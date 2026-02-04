Bin 500 fidan dikildi

Gazimağusa Gülseren Eğitim Taburu’nda 48/6’ncı dönem çavuş celbi ile 48/5’inci dönem asteğmen adayları tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik, askerlerin aile bireylerinin de katılımıyla sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kışla alanında toplam bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Doğaya katkı sağlamayı ve çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinliğe Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, acemi çavuşlar, asteğmen adayları ile asker yakınları katıldı.

Fidan dikimi süresince askerler ve aileleri birlikte çalışarak fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik, katılımcılar arasında dayanışma ve birlik duygusunun pekişmesine katkı sağladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, fidan dikim alanını ziyaret ederek askerler ve aileleriyle bir süre sohbet etti, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Fidan dikim etkinliği, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026, 09:33