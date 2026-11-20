Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza 170 TL zam geldi, tüp gazın fiyatı 900 TL’den bin 70 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan emirnameye göre, fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

Emirnameye göre; 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı bin 70 TL, öteki çaplardaki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 107 TL'den fazla olamayacak.

Ev tipi tüp gaz 15 Ekim’den itibaren 900 TL olarak satılıyordu.