Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs’ın güneyinde deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla PASSEX isimli ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta hava savunması ve deniz operasyonlarına yönelik eğitimler yapıldı.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz ve hava kuvvetleri, Kıbrıs'ın güney açıklarında ortak askeri tatbikat düzenledi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, PASSEX adı verilen üçlü tatbikat 18 Kasım'da gerçekleştirildi.

Tatbikata Yunanistan'dan ADRIAS isimli fırkateyn, iki F-16 savaş uçağı ve bir açık deniz devriye gemisi katılırken, İsrail Deniz Kuvvetleri de INS SUFA tipi füze devriye gemisiyle tatbikatta yer aldı.

Tatbikat kapsamında deniz üzerindeki taktik durumun ortak şekilde değerlendirilmesi, hava tehditlerine karşı koyma, hava savunma prosedürlerinin uygulanması ve ileri düzey gemi manevraları gerçekleştirildi.

Üç ülkenin askeri unsurlarının katıldığı PASSEX tatbikatı, Doğu Akdeniz'de deniz ve hava kuvvetleri arasındaki ortak eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlendi.