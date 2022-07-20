Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlayan Barış Harekatı’nın 48’inci yılını kutluyoruz. KKTC halkı, askeri zaferin, ekonomik başarılarla taçlandırılamadığını, tam aksi ülkenin birçok alanda geriye gittiğini belirterek siyasileri sert ifadelerle eleştiriyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, elektrik kesintileri başta olmak üzere ciddi sorunların yaşandığına dikkat çekerek, gelecek için de umutlu konuşmuyor.

Askeri harekat emrini veren merhum Başbakan Bülent Ecevit’in “Kıbrıs küçük bir İsviçre olacak” şeklindeki sözlerini yorumlayan vatandaşlar “iyi bir yönetim olsaydı bunu başarabilirdik. Ancak siyasetin başarısızlığı yüzünden bir adım ileri gidemedik” diyerek, Türkiye’nin mali yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan bir düzen yaratıldığını vurguluyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Özel Batmazoğlu

“Barış Harekâtından sonra geçen 48 yılda maalesef ülke olarak bir ilerleme ve ekonomik anlamda bir başarı gösteremedik. Ekonomik anlamda Türkiye tarafından gönderilen paralarla ayakta duruyoruz. Bülent Ecevit zamanında KKTC’nin küçük İsviçre olacağını ifade etmişti ancak maalesef bunu da başaramadık. Bülent Ecevit sağ olsaydı görecektik ama şu an öyle bir durum söz konusu değildir.”

Derviş Şah

“KKTC’de Barış Harekâtından bu güne geçen sürede ekonomik ve diğer alanlarda hiçbir başarı elde edilemedi. Ülkeyi idare edenlerin başarısızlığı nedeniyle bir ilerleme sağlanamadı. Sadece 20 Temmuz günü ülke siyasileri bir heyecanlanırlar ancak ondan sonrası yine aynı şekilde. Rahmetlik Bülent Ecevit KKTC’nin küçük İsviçre olacağını ifade etmişti ancak bizim buradaki siyasilerin başarısızlığı nedeniyle olamadık.”

Osman Tatarlar

“Barış Harekâtından bu yana geçen zamanda KKTC ileriye gideceğine hep geri geri gitti. Koltuğa geçen hep kendini düşünüp halkı düşünmediği için her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Başa geçenin kendini, partisini ve yandaşlarını düşünmesi devam ettikçe bir adım ileriye gidemeyiz. Zamanında Bülent Ecevit’in ‘KKTC küçük İsviçre olacak’ söyleminin siyasiler sayesinde yanından bile geçemedik.”

Sadık Kalaycılar

“Ülkede Barış Harekâtından bu yana geçen 48 yılda ekonomik anlamda hiçbir başarı sağlanamadı. Bu ülkenin düzeleceğine de hiçbir inancım yoktur. Biz yıkıcı bir toplum olduk ve elimizdeki değerlerin hepsini heba ettik. Hiç bir şey yolunda gitmiyor.”

Ali Bayraktar

“48 yılda bir güzel çizgi tutturulduğuna inanıyorum ancak beklenen bir çizgi değildir. Ülke bugün olması gereken yerde değildir. Bülent Ecevit buranın küçük bir İsviçre olacağını söylemişti ancak böyle bir şey siyasi politikalar nedeniyle söz konusu olmadı.

Mehmet Özşen

“Barış Harekâtından bu yana geçen 48 yıllık sürede ekonomik ve diğer alanlarda geniş çaplı düşünürsek bir başarı elde edilemedi. Burada yalnız Türkiye’ye bakarak değil kendi kendimize de bir şeyler yapabilmeliydik. Gelirler doğru şekilde doğru yerlerde kullanılsaydı çok daha güzel olacaktı. Ülkede bir başıboşluk var ve 48 yıldır düzenleme yapmayı düşünen kimse yoktur. Bülent Ecevit zamanında bu adanın küçük bir İsviçre olacağını söylemişti ancak kesinlikle böyle bir şey görmedik.”

Erkan Hızlıoğluları

“Barış Harekâtından bu güne kadar geçen sürede hep geri geri gittik. Bu gerileme hep akılsızlığımızdan kaynaklanıyor. Bülent Ecevit KKTC’nin küçük İsviçre olacağını ifade etmişti ancak bunun olması için yüz seneye daha ihtiyacımız vardır.”

İbrahim Emindayı

“Barış Harekâtından bu güne kadar geçen sürede idarecilerin beceriksizliği nedeniyle ekonomik, siyasal, kültürel ve daha birçok alanda başarı elde edemedik. 48 yıldır idarecilerin başarısızlığı nedeniyle hep geriye gidiyoruz. Bundan sonra daha da kötü günler bizleri bekliyor.”

Arif Alodalı

“Barış Harekâtından bu güne kadar geçen sürede ekonomi ve diğer alanlarda bir başarı elde edemedik. İyi bir politika yapamadık, kendimizi dünyaya pazarlayamadık ve bir duvarın arkasına yatarak bununla bu güne kadar idare ettik. Bugün de dünyaya açılınca gördük ki biz çok çok geride kalmışız. Bülent Ecevit KKTC’nin küçük bir İsviçre olacağını söylemişti ancak biz daha herhangi bir alanda bir başarı gösteremedik. Bu başarıyı da gösterecek miyiz derseniz bu günün şartlarında böyle bir inancım yoktur.”

Emirali Hoca

“Barış Harekâtından bu güne kadar geçen sürede ekonomi ve diğer alanlarda bir başarı elde edemedik. Gerek üretilen tarım ürünlerinin piyasaya sürülmesinden gerekse dış piyasaya pazarlanmasında başarı elde eden bir iş adamımız vardı ve onun çöküşünden sonra bu ülkede hiç bir şey pazarlanamadı. Tamamen üretimden koparıldık, memur ülkesi olduk ve bir adım ileriye gidemedik.”

Ali Gürdağ

“48 yılda hiçbir başarı olmamıştır. Biraz güvenlik dışında ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda yerlerde sürünüyoruz. Halkta da suç var çünkü bireysel ve günlük çıkarlar düşünüldü. Toplumsal ve kitlesel duyarlılıklarımız ortadan kalktı. En basiti gündemdeki konu olan elektrik sorunu 48 yıldır bir türlü düzeltilemedi. Toplum olarak çok gerilerde kaldık. Ben güneye de geçiyorum ve orayı gördüğümde kıskanıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde çalışanların yüzde 80’i devlette çalışan bir toplum yoktur ama biz bu konuda bir ilkiz. Bülent Ecevit’in bir söylemi vardı ve KKTC’nin İsviçre olacağını ifade etmişti ancak biz Singapur’un bir mahallesi bile olamayız.”

Mehmet Vargın

“48 yılda KKTC ekonomik ve diğer alanlarda çok bir başarı elde edemedi. Ülke şu anda olması gereken yerde değildir ve bu ülkenin düzeldiği günü görmeye ömrümüz yetmeyecektir. Bülent Ecevit zamanında KKTC’nin küçük bir İsviçre olacağını söylemişti ancak bunun için çok daha fazla zamana ihtiyacımız olacak gibi görünüyor.”

Mehmet Balkaya

“20 Temmuz Barış Harekâtından sonra geçen 48 yılda KKTC’nin ekonomik ve diğer alanlarda bir başarı elde ettiğini düşünmüyorum. Yanlış politika ve izlenilen yollardan dolayı bir başarı elde edemeyip ileriye gidemedik. Kıbrıs’ın Küçük bir İsviçre olacağını Bülent Ecevit ifade etmişti ancak 48 yıldır bu olmadı 48 sene daha da görmeyiz.”

Suphi Taneri

“Memlekette çok değişimler vardır ancak ekonomik yönden bir gelişme göremedik. Dışa bağlı bir ülke olduğumuz ve üretmediğimiz için bu tür durumlara mahkûmuz. Bülent Ecevit KKTC’nin küçük bir İsviçre olacağını ifade etmişti ancak bu siyaset modeli ile de çok zor görülüyor.”

Zeynep Toros

“KKTC’de geçen 48 yılda baştakilerin kendini düşünmeleri ve bireysel davranışlar nedeniyle bir adım ileriye gidemedik. Hiçbir görevli çıkıp da halkın çığlığına kulak vermiyor. Bu ülkenin tek kurtuluşu Reşat Akar’ın ülkeyi yönetmesidir. Bülent Ecevit Kıbrıs’ın küçük bir İsviçre olacağını söylemişti ancak hiç böyle bir şey olmadı ve umudumuz da yoktur. Çok üzülerek söylüyorum ki imkânım olsa ben bile bu adayı terk etmeyi düşünüyorum.”

Adnan Gök

“Barış harekâtından bu yana geçen 48 yılda KKTC’de bir başarı elde edilemedi. Bazı başarılar olsa bile çoğunlukla başarısızlık vardır. Ekonomik yönde iyi bir başarı, sağlık yönünde bir başarı ve diğer alanlarda bir başarıyı çok iyi bir şekilde yakalayamadık. Yarını göremiyoruz ve güven veremediler. Bülent Ecevit KKTC’nin küçük bir İsviçre olacağını söylemişti. Ben güney doğuluyum ve kaldığım şehir kalkınma önceliği verilen bir yerdi. Şimdi benim bölgem Avrupa’ya yaklaşıyor ancak KKTC kalkınma öncelikli bölge seviyesine düştü.”