Katılım yoğun oldu

Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, harekatın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajında 13’üncü kez Şafak Nöbeti tutuldu.

Şafak Nöbeti, “hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla tutuldu.

Organizasyon ekibinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlamaların başlangıç noktası olan Şafak Nöbeti etkinliği, bu yıl Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alan Müze Gemi’den başladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Müze Gemi’nin etrafında toplanan katılımcılar nöbet saatini beklerken, marşlar ve şarkılar söyledi. Lapta Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve İskele Belediyesi Kuzeyin Yıldızları grupları katılımcılara folklor gösterisi sundu. Müze Gemi güvertesine yerleşen Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, şafak nöbetçilerine müzik dinletisi yaptı. Gösteriler ve konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşüne geçildi. Dev Türkiye ve KKTC bayraklarının taşındığı meşale yürüyüşüne bando takımı eşlik etti. 20 Temmuz 1974’te barış ve özgürlük için ilk adımın atıldığı sahilde sessiz bekleyiş, Din İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlilerinin dualarıyla sürdü. Sahili dolduran katılımcılar, şehit ve gazileri dualarla anarken, ney dinletisi yapıldı.

Şafak Nöbetçileri, gecenin ilerleyen saatlerinde Su Altı Komandoları'nın temsili çıkışına tanık oldu. Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, pandemi dönemindeki üçüncü nöbetin tutulduğuna dikkat çekti.

Havai fişek gösterileriyle devam eden Şafak Nöbeti, temsili sabah ezanının okunması ile sona erdi.

Kutlama mesajları yayımlandı

Bu arada 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48'inci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Akpınar mesajında, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş da mesajında “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’ne barış, özgürlük ve güvende yaşama olanağı sağlamıştır” ifadesini kullandı. Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekatı anısına her yıl kutlanan mukaddes bir bayram olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk Kültür Derneği de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz'un, Kıbrıs Türk halkının tarihten gelen ve varoluş mücadelesi ile koruduğu egemenliğini sonsuza dek sürdüreceğinin sarsılmayacak temellerinin atıldığı, bağımsızlığının, gerçek özgürlüğünün ve asla sarsılmayacak güvenliğinin sağlandığı 48. yıl dönümünün yaşandığı 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın başladığı büyük gün olduğu kaydedildi.