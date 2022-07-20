Can kaybı olmadı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde tehlike yaratan eski evler bir bir yıkılıyor. Marmara Sokak’ta bulunan, terk edilmiş kerpiç bir evin duvarı dün büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evin boş olması ve duvar yıkıldığı esnada herhangi bir kimsenin orada bulunmaması olası bir yaralanma veya can kaybını önledi. Ancak eve yakın bir alanda park halinde duran araç, üzerine taş düşmesi sonucu zarar gördü. Evin yıkılmasının ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri giderek olaya müdahale etti, güvenlik şeridi çekti.

Yıkılmaya yüz tutan evler tehlike saçıyor

Bölgede daha önce de birçok ev yakılırken, eski ve terk edilmiş binaların birçoğu aynı risk altında. Kiminin penceresi, kapısı balkonu çürümüş, kiminin damı, duvarı. Yıkılmak üzere olan evler, sokakta oyun oynayan çocuklar, bölgeyi ziyaret eden turistler ve orada yaşayan vatandaşlar için risk oluşturuyor. Bu nedenle eski binalarda, ciddi bir bakım ve onarım yapılması gerekiyor. Vatandaşlar, 1974 sonrasında Surlariçi’nin önemsizleştirildiğini, buralardaki konutların kiraya verildiğini ve yıllar içinde çok sayıda binanın yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek “Böylesi bir ihmal ve böylesi bir umursamazlık hiçbir yerde görülemez” dedi.