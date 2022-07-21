Derin soruşturma açıldı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yüklü miktarda döviz cinsinden para getirip, Ercan’da gümrüğe beyan ettikten sonra kısa süre sonra gizlice ülkeden çıkardığı iddia edilen Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Zanlının ülkeye soktuğu paraları yatırım amaçlı getirdiğini beyan ettiği ancak daha sonra ülkeden gizlice çıkardığı açıklandı.

Zanlının paranın izini kaybettirmeye çalıştığı, ortada kara para aklama meselesi olabileceği belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Sami Güneş, 19 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'dan KKTC’ye gelen zanlının saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Polis, Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar'ın yanında getirdiği 500 bin euro parayı Ercan Gümrük Şubesine bildirdiğini, beyan ederken ise yatırım amaçlı olduğunu söylediğini aktardı.

Güneş, yapılan incelemede zanlının 24 Mart 2022 tarihinde de ülkeye 600 bin Euro getirdiğini ve yine yatırım amaçlı olduğuna dair beyan verdiğini açıkladı.

Polis 600 bin Euro ile ilgili izahat istenmesi üzerine zanlının Girne' den bir arkadaşı adına mülk aldığını, daha sonra ise sattığını söylediğini aktardı.

Güneş, yapılan bu izahatın şüpheli görüldüğünü, ayrıca tasarrufundaki para ile ilgili izahat istenmesine müteakip, Girne' den mülk ve taksi T izni almak için getirdiğini söylediğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının daha önce ülkeye getirdiği 600 bin Euro parayı 25 Mart 2022 tarihinde beyan etmeden KKTC' den nakit olarak beraberinde çıkardığını belirlediklerini açıkladı. Polis, bu tespit üzerine zanlı hakkında Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçlaması ile bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sami Güneş, paranın KKTC' ye girişinden sonra izinin kaybedilmesi ve paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir suç geliri aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu söyledi. Polis, bu yönde soruşturma başlatıldığını belirterek, zanlının soruşturmanın 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.