Bir ayda yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, patronunu darp eden ve cinsel organını sıkan Thierry Wilfridied Kamta Ngoukedi, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. İşverenin, çalışma iznini iptal ettirdiği mahkemeye açıklandı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Hasan Çelik, zanlı Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi’nin 1 Mart 2025 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde kendisine uçak bileti kesmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu patronu K.Y.A’yı iki eli ile göğsünden ittirip, eli ile cinsel organını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis olayın sonucunda müştekinin çarptığı 500 TL değerindeki bir adet seramik ile 5,000 değerindeki ahşaptan mamul çiçekliğin çatlamasına sebebiyet vererek kasti hasara uğrattığını da mahkemeye aktardı.

Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün süreyle ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Çalışma izni iptal edildi

Polis; zanlının çalışma izninin iptali için işverenin başvuruda bulunduğunu, ülkede yasal statüsü kalmayacağını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, patronunun kendisine hakaret ettiğini, aşağıladığını bu nedenle sinirlendiği için bir anlık öfke ile bu suçu işlediğini söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

