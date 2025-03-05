İhtiyaç vardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’na, Mersin’den gelen bir gemiden inen tır içerisinde yapılan arama sonucunda 4 bin 200 adet kamagra ilaç ele geçirildi. Durumun polise bildirilmesiyle tır şoförü Serdal Ersay gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki, 2 Mart’ta, saat 10.15’te, Gazimağusa Limanı’na, Mersin’den gelen zanlı Serdal Ersay’ın, kullanımındaki tır aracın, dorse kısmında, yatak bölümü içerisinde çekmecede, 4 bin 200 adet kamagra jell ilacı bulunduğunu açıkladı.

Gümrük personelinin durumu polise bildirdiğini ve zanlının gözaltına alındığını belirten polis, alınacak olan ifadelerin olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

