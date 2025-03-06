Amerikan rüyası  yeniden canlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor" ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı.

Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarına katılmalarını engellediklerini kaydeden Trump, devlet okullarında cinsiyet değişimi ideolojinin aşılanmasının tamamen önüne geçeceklerini vurguladı.

"Altın Kart" adını verdiği uygulamadan da bahseden Trump, "5 milyon dolar karşılığında satışa sunulacak olan bu kartla, dünyanın dört bir yanından en başarılı istihdam yaratan insanların ABD vatandaşlığına giden yolu satın almalarını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Ekonomik bir felaket ve kabusu devraldık"

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, en önemli önceliklerinden birinin ekonomiyi kurtarmak olduğunu söyledi.

Trump, önceki yönetimden ekonomik bir felaket ve enflasyon kabusunu devraldıklarını belirterek, "Başkan olarak, bu zararı tersine çevirmek ve Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için her gün mücadele ediyorum" dedi.

ABD'de artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Trump, yumurta fiyatlarını düşürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Trump, enflasyonu yenmek için verdikleri mücadelenin ana odağından birinin enerji maliyetlerini düşürmek olduğuna işaret ederek, bu nedenle göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini hatırlattı.

