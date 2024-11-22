Bir ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Pazar sabahı, bir eğlence mekanından aldığı 19 yaşındaki alkollü bayan müşterisini bir otel odasına götürdükten sonra, önce cinsel saldırıda bulunduğu, ardından zorla tecavüz ettiği iddia edilen Serkan Cildan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlının, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 05.05’te, Gazimağusa’da bir eğlence mekanından aldığı, Lefke’de sakin 19 yaşındaki genç kadını, bir otele götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının 411 numaralı oda içerisinde, genç kadının göğüslerini sıkarak cinsel saldırıda bulunduktan sonra, zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu anımsattı. Zanlının, aynı gün şikayet üzerine tespit edildiğini ve evinde arama yapıldığını belirten polis, olay esnasında giydiği kıyafetlerin emare alındığını ifade etti.

Tecavüz 10 dakika sürdü

Polis memuru, yapılan tahkikat neticesinde, zanlının, müştekiyi eğlence mekanından bir kız arkadaşıyla beraber aldığını, önce üniversite kampüsü içerisine kaldıkları yurda götürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının müştekinin kız arkadaşını yurt önünde indirdiğini, ancak 19 yaşındaki genç kadını indirmeyerek olayın gerçekleştiği otele götürdüğünü tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının kendi adına bir oda kiraladığını, odaya müştekiyle birlikte girdikten 10 dakika sonra yine müşteki kızla otelden çıkış yaptığının belirlendiğini anlattı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre zarfında birçok ifade temin ettiklerini, kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı.

Polis, işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, mahkum olması halinde müebbet hapis cezası alma olasılığı bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.