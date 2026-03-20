Satıcı cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında “Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.K. (E-23), M.A. (E-22) ve Nijeryalı Frank. J.(E-31) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada M.K. ve M.A.’nın kendilerine atılan konumdan bir gram uyuşturucu alırken yakalandıkları, maddenin satışını yapan F.J.’nin ise olay yeri yakınlarında tespit edildiği açıklandı.

Polis, 9 Mart tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında zanlılar M.K. ve M.A.’nın tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan üst aramalarında zanlıların üzerinde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, olay mahallinde şüpheli olarak tespit edilen Frank J.’nin kaçmaya çalıştığını, onun da makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Polis, yapılan araştırma sonucu bir gram uyuşturucuyu park alanına Frank J.’nin bıraktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, aynı gün zanlı Frank J.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, satışa hazır şekilde 19 paket halinde toplam 20 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, 43 adet hap ve ayrıca 4 ayrı paket halinde toplam 105 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

İfadesinde suçunu kabul etti

Polis, zanlı Frank J.’nin gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 6 Mart tarihinde Lefkoşa’da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 45 adet hap olarak temin ettiğini söylediğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlı Frank J.’nin bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da üç ayrı noktaya toplam 15 gram hintkeneviri ile 2 adet hap bıraktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, M.K. ile M.A.’nın ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti. Polis, zanlı Frank J.’nin 2021 yılından tutuklandığı 9 Mart 2026 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını, uyuşturucu verme suçu işlediğini, ayrıca birden fazla tür uyuşturucuyla yakalandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; öğrenci olan zanlıları 40 bin TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla teminatla serbest bıraktı.

Frank J. ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.