Ağrotur Tuz Gölüne yerleştiler

Yağışlı havaların başlamasıyla Kıbrıs’a göç eden flamingo kuşları ı Güney Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur Tuz Gölü’ne geri döndü.

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor.

Şu sıralar Ağrotur Tuz Gölü’nde konaklayan flamingolar, görenleri büyülüyor.

Güneyde yayımlanan Haravgi gazetesi Ağrotur Çevre Eğitim Merkezi’ne dayandırdığı haberde geri dönen flamingoların sayısının arttığını ve 300 civarında flamingonun göle döndüğünü yazdı.

Habere göre; Ağrotur Çevre Eğitim Merkez Müdürü Dr. Thomas Hacıkiriaku flamingoların geri dönmesinden duydukları heyecanı dile getirdi; ziyaretçileri flamingoların yaşam alanlarını tahrip etmemeleri ve yanlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.



