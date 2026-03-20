Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 31 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü A.A.A.İ. (E-21) mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 60 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilirken, analize gönderilen kan örneğinin sonucu açıklandı. Zanlının kanında alkol tespit edilmediği ancak hintkeneviri türü uyuşturucuya rastlandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; 8 Mart 2026 tarihinde saat 05.30 sıralarında FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberi’nden Güzelyurt istikametine doğru kullanan zanlının, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Polis, zanlının kontrolünü kaybettiği aracın yolun sağından çıkarak orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptığını kaydetti. Polis memuru; çarpmanın etkisiyle takla atan aracın tavanı üzerinde durduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (K-24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (E-21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın yaralandıklarını ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını kaydetti. Polis, kazada ağır yaralanan Hasaballa’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Alkol yok, uyuşturucu var

Polis, kazada yaralanan diğer şahısların hastanede yapılan tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındıklarını belirtti. Polis, tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildiğini, kazaya neden olduğu değerlendirilen araç sürücüsünün ise tutuklandığını ifade etti. Polis, sürücüden alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde analize gönderilen kan örneği ile ilgili sonucun çıktığını belirtti. Polis memuru; zanlının kanında alkol tespit edilmediğini ancak hintkenevirine rastlandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, bir buçuk yıllık öğrenci olduğunu, işlediği suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 60 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.