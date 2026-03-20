Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir marketin deposunda iş arkadaşı N.G.G.’ye (K-24) cinsel saldırıda bulunan, direnişle karşılaşınca genç kadını yumruklayarak darp eden 19 yaşındaki S.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı “zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp” suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ifadesinde “Aşık oldum” dediği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir marketin deposu içerisinde iş arkadaşı N.G.G.’ye hitaben “seks, seks” demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde her iki eliyle genç kadını kollarından tutup rafların arasına götürerek, zorla alıkoyduğunu belirtti.

Polis, zanlının N.G.G.’nin göğüslerini sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, genç kadının kendisini korumak amacıyla ellerini yüzüne götürdüğü sırada ise yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 6 Mart 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zorla rafların arasına götürdü

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 12 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla rafların arasına götürürken görüldüğünü kaydetti. Polis, ayrıca zanlının genç kadının arkadaşlarına mesaj atarak, olanları kimseye anlatmaması için para teklif ettiğini, pişman olduğunu söylediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde ise N.G.G.’ya aşık olduğunu söylediğini de aktardı. Zanlının öğrenci izni olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 40 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.

