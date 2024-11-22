Personel bilinçleniyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Şube Amirliği personelinin, kurum, kuruluş, okullar ve iş yerlerine yönelik uygulamalı eğitimleri devam ediyor.

Lefkoşa’da birçok okul ve kurumda personeli bilgilendiren çalışmalar yapan ekipler, dün de Cypex LTD. personeline uygulamalı eğitim verdi. Ekipler, yangın halinde hareket tarzları, yangın çıkış sebepleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilerle personeli bilinçlendirdi.

Gerekli önlemler alınmalı

Bu arada İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangınlara karşı uyarı ve önerilerde bulunuldu.

Dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar:

“Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir. Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”