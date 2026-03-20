Kameralar  incelenecek

Suna ERDEN

Girne - Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaya Musa Mavideniz’e çarparak ölümüne neden olan 22 yaşındaki Y.K. mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 6 gün ek tutulama emri alınırken, alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığı belirtildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Girne Belediyesi personeli Mavideniz için tören düzenlendi. Girne Belediyesi önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Duruşmada detaylar yeniden aktarıldı

Mahkemede detayları aktaran polis, kazanın 17 Mart 2026 tarihinde saat 23.15 sıralarında Girne - Lefkoşa Anayolu’nda meydana geldiğini belirtti.

Polis, üç şeritli yolun soldan üçüncü şeridi içerisinde, güney istikametine doğru UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden zanlının, yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna giriş yapmak amacıyla şerit değiştirdiğini aktardı. Polis, zanlının sol şeride geçtiği sırada, birinci şerit içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz’e çarptığını kaydetti.

Polis, çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücünün tutuklandığını ifade eden polis, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu arada Mavideniz’in otopsinin yapıldığını, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı boyun kırığı olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, hem zanlından hem Mavideniz’den test için kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Mavideniz için tören düzenlendi

Musa Mavideniz için Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Girne Belediyesi Yöneticileri ve mesai arkadaşlarının yanı sıra merhumun ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Mavideniz'in cenazesi öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’na defnedildi.