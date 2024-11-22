Metamfetamin bulundu

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bulunan Hala Sultan Camisinin park yerinde düzenlenen operasyonda 12 gram en tehlikeli uyuşturucu türü olan metamfetamin ele geçirilirken, Ekrem Şimşekyılmaz ile Gülden Aygır tutuklandı.

Zanlılar, “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Ekrem Şimşekyılmaz’ın 15 gram olarak 30 bin TL’ye satın aldığı, bir kısmını Gülten Aygır’la birlikte içtiği, bir kısmını da bir şahsa verdiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Hala Sultan Camisinin park yerinde şüpheli gördüğü araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, Ekrem Şimşekyılmaz’ın sürücü, Gülden Aygır’ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada Şimşekyılmaz’ın tasarrufunda 12 gram metamfetamin türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 21 bin 400 TL para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 17 Kasım’da 15 gram olarak aldığını, bir kısmının bir şahsa verdiğini, bir kısmını ise Gülten Aygır’la içtiklerini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu belirtti. Uyuşturucunun analize gönderileceğin kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

