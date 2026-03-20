Eski işler yok

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Metropol çarşısında Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği, esnafın beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçmiş bayramlarda çarşıdaki yoğunluk ve satışların yüksek seviyelerde seyrettiğini belirten esnaf, bu yıl yaşanan durgunluğu ekonomik sıkıntılar, sürekli artan fiyatlar ve özellikle Orta Doğu’da devam eden savaş ortamına bağladı. Bayram öncesi yapılan kampanyalara ve indirimlere rağmen vatandaşların temkinli davranması, satışlara olumsuz yansıdı. Esnaf, bu durumu hem ekonomik kaygılar hem de halkın savaş nedeniyle tedirgin olmasına bağlayarak, Ramazan Bayramı’nda çarşıdaki beklentilerini karşılayamadıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Derya Alp

“Bayram satışlarımız çok iyi dersek yalan olur. Bizim sektörde mart ayında işler düşüyor. Bayram nedeniyle biraz hareketlilik oldu ancak eski bayramlar gibi değildir. Beklediğimiz de zaten buydu. Orta Doğu’daki savaş da eklenince halkta haklı bir tedirginlik vardır. Bayram nedeniyle kampanyalar yaptık. Yüzde 50 hatta 70’e varan indirimler hazırladık. Bu bayram tek temennim yanı başımızda olan savaşın bir an önce bitmesi ve herkesin güzel sağlıklı bir bayram geçirmesine vesile olur.”

Huri Bavik

“Satışlar eskisi gibi değildir. Yeni koleksiyonumuzu açmış olsak da havaların soğuk devam etmesi nedeniyle hala kış ürünlerini satıyoruz. Satışlarımızın eskisi gibi olmamasının nedeni sürekli gelen zamlar ve savaştır. Kıyafet alımı lüks oldu ve insanlar geçinmeye baktığı için kıyafet alışverişine pek ilgi göstermiyor. Uzun zamandır bu sektördeyim ilk kez böyle bir bayram geçiriyoruz. Daha önceki bayramlarda çok iyi satışlar oluyordu ancak bu sene bu bayram insanlarda bir geri çekilme var. Herkese mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum.”

Özhan Güzeloğlu

“Satılarımız maalesef kötü gidiyor. Biraz beklentimiz vardı bayram nedeniyle ancak savaştan sonra yükselen petrol fiyatları ve piyasadaki pahalılık vatandaşı tedirgin ediyor ve çok ihtiyaç olmadığı sürece pek alışveriş yapmıyorlar. Çarşı şu anda boş. Umarım savaş bir an önce sona erer çünkü tüm sektörler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu bayram maalesef beklediğimizi bulamadık. Buradan herkesin bayramını kutlarım. Alışveriş yapamayanlar da kendilerini üzmesin dert etmesin. Umarım barış bir an önce gelir ve herkes mutlu ve güven içinde yaşar.”

Laren Fellahoğlu

“İşler bayramdan dolayı biraz hareketlendi ancak genel olarak durgun gidiyor. Geçmiş bayramlarda yaşanan hareketlilik ne yazık ki yoktur. Geçmiş bayramlarda çok iyi satışlar vardı ancak bu bayram hareketlilik yok ve bunu ekonomik sıkıntılara ve etrafımızda yaşanan savaşın verdiği tedirginliğe bağlıyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum.”

Bilgin Çevik

“Satışlar bayram nedeniyle hareketlendi ancak beklediğimizin altında bir hareketliliktir. Son zamanlarda ekonomik sıkıntılar ve savaş nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesine bu durgunluğu bağlayabiliriz. Eskiden insanlar daha az gelirle daha çok alışveriş yapabiliyorken şu anda böyle bir durum pek söz konusu değildir. Bayrama özel altında yüzde 35’e varan kampanyalar yaptık ve bekliyoruz. Herkese iyi bayramlar diler ekonominin düzeleceği ve savaşların sona ereceği günler dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026, 02:10