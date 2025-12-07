Kaza yapan sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu, Değirmenlik-Haspolat arasında meydana gelen trafik kazasında sürü-cünün uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi. Polis, uygulamaya koyduğu test kontrolleri sayesinde sürücüyü tespit ederek tutukladı.

Polisten edinilen bilgiye göre, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında O.K. (E-34) yönetimindeki JD 393 plakalı araç, dikkatsiz seyir hâlindeyken aynı istikamette ilerleyen Ö.B. (E-28) yönetimindeki PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden JD 393 plakalı araç, yolun solundaki banket içerisinde bulunan bir iş yerine ait levhaya çarptı ve savrularak yol içinde kendi ekseni etrafında döndü.

Kaza sonucu JD 393 plakalı aracın sürücüsü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan T.K. (E-25) yaralandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

O.K.’den uyuşturucu test cihazı ile tükürük örneği alınarak yapılan test sonucunda, sürücünün hintke-neviri türü uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı belirlendi. Polis, 23 Kasım’da başlatılan trafik kontrolleri kapsamında alkol testine ek olarak uyuşturucu testinin de uygulanmaya başlandığını ve kazada tespit edilen olayın ilk vaka olduğunu açıkladı.

