Kırdı, geçti

Ülkede önceki gece etkili olan olumsuz hava koşulları, su baskınlarının yanı sıra hortum oluşmasına yol açtı.

Teknecik Elektrik Santrali bölgesinde çıkan hortum büyük hasara neden oldu.

Hortum, santral girişi, termik santral alanı ve idari binalarda ciddi hasara neden oldu. Olay sonucunda bazı dış yapılar ve ekipmanlarda zarar meydana gelirken, santral operasyonlarının aksamaması için hızlı müdahale gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yapılan açıklamada, hortumun ardından sendika üyelerinin sahada aralıksız çalıştığı ve hasarların en kısa sürede giderilmesi için büyük bir özveri gösterdiği vurgulandı. Çalışmaların, santralde üretim faaliyetlerinin normale dönmesi amacıyla planlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, olay sırasında Çatalköy ve Esentepe Belediyeleri’nin sağladığı destek ve yardımlar için teşekkür edildi.

