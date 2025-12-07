Karaağaç yasta

Girne’nin Esentepe bölgesine bağlı Karaağaç’ta dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda 58 yaşındaki Birgül Kaymakamtorunları hayatını kaybetti. Olay, Kaymakamtorunları’nın Pınarlı Sokak’taki ikametgahının avlusunda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre Kaymakamtorunları, kendisine ait kamyonu tamir etmek amacıyla aracın altına kriko yerleştirip aracı kaldırdı. Bu sırada krikonun kayması sonucu kamyon devrilerek Kaymakamtorunları’nın üzerine düştü. Olay yerinde ağır yaralanan Kaymakamtorunları, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemeler yapılırken, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve olası ihmallerin olup olmadığı araştırılıyor.

