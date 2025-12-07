Pamir yakaladı

Ercan Havalimanında, KKTC'ye giriş yapan E.B.(E-36) ve M.O.(E-38)'ya Narkotik dedektör köpeği Pa-mir’in tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara bulundu.

Tutuklanan 2 zanlı, “Hintkeneviri İthal ve Tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre temin edildi.

Polis, 5 Aralık tarihinde saat 12.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlılara Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi nedeniyle üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada zanlıların tasarruflarında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara tespit edildiğini ve emare olarak alındığını söyledi. Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktaran polis, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve devam etti-ğini ifade eden polis, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

