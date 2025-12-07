Kafasını şişirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kız arkadaşına yönelik ciddi darp suçu işlediği iddiasıyla tutuklanan S.D. isimli zanlı, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, kız arkadaşının yüzüne ve karnına defalarca yumruk ve tokat atması sonucu, mağdurun gözünde, yüzünde ve kulaklarında morluklar, başında ise şişlikler oluştuğu belirtildi.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Laçin Çelikesmer, zanlının 4 Aralık tarihinde saat 20.00 sıralarında ikametgahı içerisinde, yatak odasında, kız arkadaşı B.S. ile tartıştığı sırada, adı edilenin yüzüne ve karnına defalarca yumruk ve tokat atarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, darp neticesinde müştekinin göz, kulak ve yüzünün muhtelif yerlerinde morluklar, başında ise şişlikler meydana geldiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutukluluk halinin devamını temin edecek uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı iki kefilin 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, zanlının serbest kalmasının, teminat şartlarının yerine getirilmesine bağlı olduğu vurgulandı ve dosyanın ilerleyen duruşmalarda ele alınmak üzere açık bırakıldığı ifade edildi.

