Bir daha olmaz

Lefkoşa’daki Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde arkadaşının çantasından iPhone 15 marka cep telefonu ile iki adet kredi kartını çalan 23 yaşındaki S.A.R.N.G. tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının çaldığı telefonu Yusuf Kaptan Futbol Sahasının 100 metre ilerisinde surların üzerine sakladığı açıklandı. Mahkemede söz alan zanlı ise hata yaptığını kabul ederek, pişman olduğunu ve hatasını telafi etmek istediğini beyan etti.

Polis, zanlının 3 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde, arkadaşının sırt çantasından iPhone 15 marka cep telefonu ile telefonun arka kısmında bulunan iki adet kredi kartını çaldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru: şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Çalınan kredi kartlarının zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, cep telefonunu ise olay mahalline yaklaşık 100 metre mesafede bulunan surların üzerine sakladığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifade doğrultusunda yapılan yer gösterimi sonucu cep telefonunun bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını; alınması gereken ifadeler bulunduğunu, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılması gerektiğini ve başka herhangi bir suça karışıp karışmadığının da inceleneceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

