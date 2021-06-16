"Türkiye’de 35 milyon kişi aşılandı"

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı. Sağlık Bakanı Fahreddin Koca da günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının

1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullandı.Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel Coronavirüsü verilerine göre, semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edilirken 84 kişi hayatını kaybetti. Önceki güne göre; hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve can kaybında artış yaşandı.Son 24 saatte, 4 bin 186 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 886 oldu.