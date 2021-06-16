"Türkiye’de 35 milyon kişi aşılandı"

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı. Sağlık Bakanı Fahreddin Koca da günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının
1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel Coronavirüsü verilerine göre, semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edilirken 84 kişi hayatını kaybetti. Önceki güne göre; hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve can kaybında artış yaşandı.
Son 24 saatte, 4 bin 186 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 886 oldu.